Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Afrin’deki operasyonda şehadete erdi. Son mektubunda “Bu savaş haç ile hilalin savaşıdır” dedi. Annesine istediği evin alınmasını vasiyet etti. Ve bu vasiyet önceki gün yerine getirildi...
Onların hepsi birer kahramandı... Onlar kınalarını yakıp cepheye koşanlardı... Vatan için canlarını siper eden kahramanlar arasında Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar da vardı. Akpınar, 7 Şubat 2018 tarihinde Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu. Memleketi Karabük'te binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle vatan toprağına bırakıldı. Cebinden çıkan mektuptaki şu satırlar herkesi ağlattı: "Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Bir hayırsever şehidin annesi Ülker Akpınar için bir ev satın aldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu'da alınan evin tapu işlemlerinin gerçekleştiğini, ailenin istediği zaman taşınabileceğini açıkladı.
Karabük'te toprağa verilen Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesine binlerce kişi katılmıştı. Şehidin cebinden çıkan mektupta bıraktığı vasiyet ise okuyanları ağlatmıştı.
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