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Temizlik harekatı

ile sınır teröristlerden temizlendi. Şimdi de timleri, meskun mahal operasyonlarını gerçekleştirmek için Afrin’e girdi. Ekiplerin Racu, Cinderes ve Burseya Dağı çevresinde konuşlandığı belirtildi... Timlerin, teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önleyecekleri kaydedildi...

Temizlik harekatı
Türkiye, sınır ötesindeki terör unsurlarını yok etmek için harekete geçti. Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenledi. Dünyanın kilitlendiği harekat tüm hızıyla sürerken, Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat harekete geçti. Gaziantep İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve timleri, dün Afrin'e girdi. birlikleri Kilis Gülbaba bölgesinden Meydan Akbez'e, Hatay Hassa sınırından Racu'ya, Reyhanlı sınırından Cinderes'e ve Azez üzerinden Burseya Dağı ve çevresine yerleşti. Ekiplerin Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek için görev yapacağı belirtildi. JÖH ve PÖH timlerinin ardından Cinderes, Racu ve Afrin'de meskun mahal operasyonlarına katılacağı öğrenildi.

KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ
Öte yandan harekat devam ederken, komutanlar dün sınıra gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Hatay'a gidip sınır birliklerini denetledi. Komutanlar harekatla ilgili bilgi alıp süreci yerinde inceledi.

2 BİN 49 TERÖRİST YOK EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 'nın başlangıcından itibaren 2 bin 59 terörist etkisiz hale getirildi. 58 terörist sağ olarak ele geçirildi. genelinde ise provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 845 şüpheli gözaltına alındı.

Uğur YILDIRIM

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