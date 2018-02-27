Temizlik harekatı

Zeytin Dalı Harekatı ile sınır teröristlerden temizlendi. Şimdi de JÖH ve PÖH timleri, meskun mahal operasyonlarını gerçekleştirmek için Afrin’e girdi. Ekiplerin Racu, Cinderes ve Burseya Dağı çevresinde konuşlandığı belirtildi... Timlerin, teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önleyecekleri kaydedildi...
Türkiye, sınır ötesindeki terör unsurlarını yok etmek için harekete geçti. Zeytin Dalı Harekatı'nıdüzenledi. Dünyanın kilitlendiğiharekat tüm hızıyla sürerken,Jandarma Özel Harekat ile Polis ÖzelHarekat harekete geçti. Gaziantep İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, dün Afrin'e girdi. JÖH ve PÖH birlikleri Kilis Gülbaba bölgesinden Meydan Akbez'e, Hatay Hassa sınırından Racu'ya, Reyhanlı sınırından Cinderes'e ve Azez üzerinden Burseya Dağı ve çevresine yerleşti. Ekiplerin Afrinbölgesinde teröristlerden temizlenenköylere sızma girişimini önlemek içingörev yapacağı belirtildi. JÖH ve PÖH timlerinin ardından Cinderes, Racu ve Afrin'de meskun mahal operasyonlarına katılacağı öğrenildi.
KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ Öte yandan harekat devam ederken, komutanlar dün sınıra gitti. GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Hulusi Akar vekuvvet komutanları Hatay'a gidip sınırbirliklerini denetledi. Komutanlar harekatla ilgili bilgi alıp süreci yerinde inceledi.
2 BİN 49TERÖRİSTYOK EDİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2 bin 59 terörist etkisiz hale getirildi. 58 terörist sağ olarak ele geçirildi. Türkiye genelinde ise provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 845 şüpheli gözaltına alındı.
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