Duman paniği!

12 kişinindumandanetkilendiğiyangında, binadamahsur kadın kedileriylekurtarıldı. Olay dünİzmit'te yaşandı. JaleŞen'in yaşadığı 3'üncükattaki dairede elektrikkontağı sonucu yangınçıktı. Hemen itfaiye vesağlık ekiplerine haberverildi. İtfaiye yangınamüdahale ederken,binayı dumanlarınsarmasınedeniylemahsurkalanlar merdiven ileaşağı indirildi. Binadayaşayan bir kadın,kedilerini kucağınaaldı. 'Duman' isilmlihayvanını bir an olsunbırakmadı. Yangında,binada yaşayan 5'içocuk 12 kişi dumandanetkilendi. Hastanelerekaldırılan vatandaşlarınsağlık durumlarının iyiolduğu bildirildi. Elektrikkontağı sonucu çıkanyangında daire hasargördü. Yangınlailgili soruşturmabaşlatıldı.
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