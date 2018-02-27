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Duman paniği!

İzmit’te bir evde çıktı. Büyük panik yaşandı. ‘Duman’ isimli kedisini bir an olsun bırakmayan genç kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı...

Duman paniği!
12 kişinin dumandan etkilendiği da, binada mahsur kadın kedileriyle kurtarıldı. Olay dün İzmit'te yaşandı. Jale Şen'in yaşadığı 3'üncü kattaki dairede elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, binayı dumanların sarması nedeniyle mahsur kalanlar merdiven ile aşağı indirildi. Binada yaşayan bir kadın, kedilerini kucağına aldı. 'Duman' isilmli hayvanını bir an olsun bırakmadı. Yangında, binada yaşayan 5'i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında daire hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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