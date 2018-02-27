;
Yol Durumu
  1. Çember daralıyor
  2. Adım adım takipteyiz

Darp hane

kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdüğü eski eşi ’i sıcak su ile haşlayıp, satırla yaraladı. Kabloyla boğmaya çalıştı. Kadın hakkında 20 yıla kadar hapis istenirken, Akdemir hakkında da yaralama suçundan dava açıldı

Darp hane
Adana'da yaşayan iki çocuk annesi (41), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi 'den (43) 8 yıl önce boşandı. İddiaya göre eski çift bir süredir aynı evde kalıyordu. 29 Kasım 2017 tarihinde ikili arasın- da tartışma çıktı. Öfke- li adam eski eşine bıçakla saldırdı. Yaralanan kadın da, Akdemir'in üzerine sıcak su döktü. Kan içinde kalan adamın üzerine satırla saldırdı. Daha sonra da onu boğmaya kalktı. Ancak Ayhan Akdemir, boğazına kablo geçirmek isteyen kadının elinden kurtulup kendisini tuvalete kilitledi. Olaydan sonra tutuklanan kadın hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, Ayhan Akdemir hakkında da 4.5 yıla kadar hapis talep etti.


Emine Sayar 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanıyor.

Nazan ERDEM
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar