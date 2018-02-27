Emine Sayar kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdüğü eski eşi Ayhan Akdemir’i sıcak su ile haşlayıp, satırla yaraladı. Kabloyla boğmaya çalıştı. Kadın hakkında 20 yıla kadar hapis istenirken, Akdemir hakkında da yaralama suçundan dava açıldı
Adana'da yaşayan iki çocuk annesi Emine Sayar (41), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ayhan Akdemir'den (43) 8 yıl önce boşandı. İddiaya göre eski çift bir süredir aynı evde kalıyordu. 29 Kasım 2017 tarihinde ikili arasın- da tartışma çıktı. Öfke- li adam eski eşine bıçakla saldırdı. Yaralanankadın da, Akdemir'in üzerinesıcak su döktü. Kan içinde kalanadamın üzerine satırla saldırdı.Daha sonra da onu boğmaya kalktı.Ancak Ayhan Akdemir, boğazınakablo geçirmek isteyen kadınınelinden kurtulup kendisini tuvaletekilitledi. Olaydan sonra tutuklanan kadın hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, Ayhan Akdemir hakkında da 4.5 yıla kadar hapis talep etti.
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