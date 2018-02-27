Barda tecavüz!

Lüks bara eğlenmeye giden yabancı uyruklu avukat, dehşeti yaşadı. Olay 7 Şubat'ta İstanbul Ortaköy'de yaşandı. Türk avukat arkadaşı G.S.Y ile kulübe gittiğini anlatan yabancı uyruklu kadın avukat M.M., tuvaletin yerini sormak için garsondan yardım istedi. Şüphelinin kadınlar tuvaletinde tecavüz girişiminde bulunduğunu anlatan genç kadın polise başvurdu. İfadesinde C.B.'nin kendisini iterek tuvalete kilitlediğini, ağzını kapatarak öpmeye başladığını, direnince de garsonun boynunu ısırmaya başladığını ve pantolonunu indirdiğini söyledi. Bağırmaya başlaması üzerine de garsonun tecavüz girişiminin ardından korkarak kaçtığını anlattı. Emniyet güçleri, harekete geçti. Garson C.B.(32)kıskıvrak yakalandı. Suçlamaları reddeden evli ve iki çocuk babası garson, "Masadakilerden biri,bayanı lavaboya götürmemisöyledi. Lavaboya götürüpkendisi lavabodaykenben lavabonun kapısındabekledim. Lavabodançıkmayınca görev yerimedöndüm." diyerek kendini savundu. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri ve tanıkların ifadeleri üzerine garson, genç kadına tecavüz girişiminden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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