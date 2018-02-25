Çok yaşa dedem

Hassa'nın Haydarlar Mahallesi'nin sınır köyünde oturan Bulut, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle mücadele eden sınırdaki Mehmetçiğe çay demleyip kendi elleriyle ikram etmesiyle gündeme geldi. Mehmetçiğe bol bol da dua eden Muhammed dede şöyle konuştu: Bundan yaklaşık 30 yıl önce yağmurlu bir gecede kapım çalındı. Elektrikler yoktu. Her yer karanlıktı. Eli silahlı biri bana adres sorup gitti. PKK'nın türediği zamanlardı. İki gün sonra bir tabur asker geldi bizim köyün oradaki dağa. Başlarında da yarbay vardı. Ben de evden kalktım gittim yanlarına. 'Hoş geldiniz. Size çay ikram edeyim' dedim. Sonra birbirlerine bakıp 'Dağın başında çay mı olur' dediler. Köye döndüm. O zamanlar çaydanlığım daha büyüktü. Çayı demleyip askerimize ikram ettim. İlk o zaman askerimize çay demledim. Teröristlere karşı o zamandan beri askerimize hep destek oluyoruz.





ONLAR EN ŞEREFLİ İNSANLAR



İmkanım olsa her gün sınıra gider askerimizin en azından çayını demlerim. Allah askerimizi korusun, hastalıktan endişeden uzak tutsun. O teröristler zalim ama askerimiz vatan aşkıyla onların karşısında. İnsanı imanından sonra asker korur. Allah ordumuzu teröristlerin kurşunundan korusun, sıkıntıya sokmasın, güç kuvvet versin. Askerlerimiz Suriye'de harmandalı, zeybek oynuyor. Polisimiz Gaziantep'te cuma namazı kılıyor. Onları öyle görünce çok sevinip, bin şükür diyoruz. İnşallah bu birliğimiz beraberliğimiz hep devam eder. Bizi yaşatan önce Allah ondan sonra ay yıldızlı bayrağımız altındaki birlik ve beraberliğimiz. Biz askerimize sahip çıkıyoruz. Anne babaları da hiç kaygılanmasın. Orduda evladı olan kadar şerefli kimse yok.





Furkan KARA