Uçan servet yakalandı!

Erzincan İl Jandarma ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan ve değeri 25 bin lira olan Tukan cinsi kuş yakaladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda ekipler, İran plakalı otobüsü durdurup arama yaptı. Bu sırada kuş, İran uyruklu M.K.A. isimli yolcunun koltuğunun altından çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinni ardından serbest bırakıldı. Tukan cinsi kuşun ise Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği açıklandı.
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