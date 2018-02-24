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Timsahlar taburu görevde

Timsahlar taburu görevde
İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli "Timsahlar" olarak bilinen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı personeli, operasyon bölgesine gitmek üzere dün Afrin'e uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan törende vatan aşkı vardı...


Geride sevdiklerini bırakan komandolar "Her şey vatan için" diyerek yola çıktı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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