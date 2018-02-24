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Rehine krizi

Rehine krizi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, özel eğitim kurumuna girdi. Buradaki 5 kişiyi rehin aldı. Sınıftaki öğrenciler büyük korku yaşadı. Bazı öğrenciler ise kaçarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı kısa süre içerisinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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