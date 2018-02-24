Güvenlik terörü

Antalya'da özel güvenlik görevlisi Ahmet Ş., dün sabah otomobilini jandarmada işi olduğunu öne sürerek Özel İdare lojmanları yakınındaki ValiYardımcısı Canan Hançer Baştürk'ün aracının önüne bıraktı. Bu sırada yanlarında misafirleri Elman İbrahim ile bavullarla otomobilin yanına gelen Baştürk'ün eşi Cumhur Baştürk, Ahmet Ş.'ye, alanın valilik lojmanlarına ait olduğunu söyledi. Otomobili çıkaracağı için aracını bulunduğu yerden almasını rica etti. İl Jandarma Komutanlığı'na gideceğini de kaydeden Ahmet Ş. ise beklemelerini söyledi. Baştürk, kendisini yeniden ikaz etti. Bunun üzerine sinirlenen Ahmet Ş., vali yardımcısının eşine kafa attı.
GÖZALTINA ALINDI Baştürk, aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı. Araya girmeye çalışan Baştürk'ün misafiri Elman İbrahim'in de sol kaşı açıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına aldı. İki yaralı hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Baştürk'ün kırılan burnu alçıya alındı. İbrahim'in açılan kaşına ise 12 dikiş atıldı.
Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, olayın şokunu atlatamadığını söyledi. Baştürk, "Lojmanın önüne park etti. Defalarca uyardık. 'Şimdi size göstereceğim' diye bağırdı. Eşim burnundan ameliyat olmuştu. Şimdi yeniden kırıldı" dedi.
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