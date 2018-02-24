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Yol Durumu
  1. Taksi ücreti çalıntı laptop
  2. İran’a güvenmek

Dayakmetre

İranlı ler, yolu uzatarak kendilerinden fazla ücret isteyen taksiciyle tartıştı. Sürücü yumruk attı, anne-kız ise çantayla saldırdı. Taksim’i karıştıran kavga karakolda sonlandı

Dayakmetre
İstanbul'un trafik çilesine, taksiler de eklendi. Yolu uzatarak daha fazla para kazanmak isteyen bazı taksiciler, vatandaşı isyan ettirdi. Kazıklandıklarını iddia eden İranlı turistler ise Taksim Meydanı'nda terör estirdi. Olay, İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün meydana geldi. İsimlerini vermek istemeyen İranlı karı-koca ve kızları, Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu'nun önünden taksiye bindi. ler, Taksim'e gitmek istedi. Daha önce de aynı güzergahta taksiye binen turistler, hesabın 16 lira tutmasını bekledi. Ancak taksimetre 25 lira gösterdi. Turistler, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri taksiciye tepki gösterdi. İranlı aile, ücreti isteyen taksici S.K.'ye parayı ödedi. Ardından da "Eğer bizi kandırıp fazla para alıyorsan Allah belanı versin" dedi. Taksici de turistlere beddua etti.


Taraflar arasında çıkan tartışma şiddetlendi. Taraftar taksiden indi. S.K., turiste yumruk darbesi indirdi. İranlı anne-kız da çantayla taksiciyi darp etti. Araya giren çevredekiler, tarafları engelledi. Kavga ise karakolda bitti. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen taksici ve turistlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Geçen gün de Suudi Arabistanlı turist Abdurahman Nasser M.'nin şikayeti üzerine yolu uzatan, yüksek ücret talep eden ve turistin uçağı kaçırmasına neden olan taksici E.C.'ye 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istenmişti.


Mustafa KAYA
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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