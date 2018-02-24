Dayakmetre

İstanbul'untrafik çilesine, taksiler de eklendi. Yolu uzatarak daha fazla para kazanmak isteyen bazı taksiciler, vatandaşı isyan ettirdi. Kazıklandıklarını iddia eden İranlı turistler ise TaksimMeydanı'nda terör estirdi. Olay, İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün meydana geldi. İsimlerini vermek istemeyen İranlı karı-koca vekızları, Cağaloğlu'ndaki İranBaşkonsolosluğu'nun önünden taksiye bindi. Turistler, Taksim'e gitmek istedi. Daha önce de aynı güzergahta taksiye binen turistler, hesabın 16 lira tutmasını bekledi. Ancak taksimetre 25 lira gösterdi. Turistler, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri taksiciye tepki gösterdi. İranlı aile, ücreti isteyen taksici S.K.'ye parayı ödedi. Ardından da "Eğer bizikandırıp fazla para alıyorsanAllah belanı versin" dedi. Taksici de turistlere beddua etti.
Taraflar arasında çıkan tartışma şiddetlendi. Taraftar taksidenindi. S.K., turiste yumruk darbesi indirdi. İranlı anne-kız da çantayla taksiciyi darp etti. Arayagiren çevredekiler, taraflarıengelledi. Kavga ise karakolda bitti. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen taksici ve turistlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Geçen gün de Suudi Arabistanlı turist AbdurahmanNasser M.'nin şikayeti üzerine yolu uzatan, yüksek ücret talep eden ve turistin uçağı kaçırmasına neden olan taksici E.C.'ye 3yıldan 10 yıla kadar hapis istenmişti.
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