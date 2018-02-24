Çocuğun yeri tarla değil okul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu imza töreninde çarpıcı mesajlar verdi. 2018 yılının Türkiye'de 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edildiğini belirten Erdoğan, "Çocuk işlenmeyi bekleyen bircevherdir, tertemiz bembeyazbir sayfadır. Çocuğun yeriyeri okuldur. Çocuğun eline neboya sandığı ne kağıt mendilne tartı yakışır. En çok kalem,defter, kitap yakışır. Küçücük yaşta tarlada, sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklar toplumu ilgilendiren bir ayıptır" dedi.
TACİZCİLERE EN AĞIR CEZA Emine Erdoğan şöyle devam etti: Çocuk tacizine tevessül eden her mahluk, en lanetli kelimelerle lanetlenmeli, en ağır hukuki cezaları almalıdır. Böylesine aşağılık bir mevzuyu konuşmak, ülkemiz, dünyamız adına utancın en büyüğüdür. Bugün gerek dünyada, gerekse ülkemizde bu sorunları temelinden çözecek etkin politikalar üretmeliyiz. Bu konu tüm toplumun ortak çabasıyla çözülebilir.
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