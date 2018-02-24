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Çocuğun yeri tarla değil okul

Çocuğun yeri tarla değil okul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu imza töreninde çarpıcı mesajlar verdi. 2018 yılının 'de 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edildiğini belirten Erdoğan, "Çocuk işlenmeyi bekleyen bir cevherdir, tertemiz bembeyaz bir sayfadır. Çocuğun yeri yeri okuldur. Çocuğun eline ne boya sandığı ne kağıt mendil ne tartı yakışır. En çok kalem, defter, kitap yakışır. Küçücük yaşta tarlada, sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklar toplumu ilgilendiren bir ayıptır" dedi.

TACİZCİLERE EN AĞIR CEZA
Emine Erdoğan şöyle devam etti: Çocuk tacizine tevessül eden her mahluk, en lanetli kelimelerle lanetlenmeli, en ağır hukuki cezaları almalıdır. Böylesine aşağılık bir mevzuyu konuşmak, ülkemiz, dünyamız adına utancın en büyüğüdür. Bugün gerek dünyada, gerekse ülkemizde bu sorunları temelinden çözecek etkin politikalar üretmeliyiz. Bu konu tüm toplumun ortak çabasıyla çözülebilir.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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