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Yıldırım destek

Yıldırım destek
Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Yıldırım, "TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na yürekten destek veriyoruz. Bu harekatın hem ülkemize hem de askerlerimize hayırlı olmasını ve burada şehitlerimizi anarken onlara Allah'tan rahmet, gazilerimizin kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum" dedi.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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