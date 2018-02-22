Yıldırım destek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Yıldırım, "TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na yürekten destek veriyoruz. Bu harekatın hem ülkemize hem de askerlerimize hayırlı olmasını ve burada şehitlerimizi anarken onlara Allah'tan rahmet, gazilerimizin kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum" dedi.
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