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Ünlü oyuncu kaza yaptı

Ünlü oyuncu kaza yaptı
Dizi oyuncusu , Sarıyer'de lüks aracıyla karşı yönden gelen Ertan Korkmaz'ın hakimiyetindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Daymaz ve Korkmaz, hafif şekilde yaralandı. Adli Tıp raporuna göre, Daymaz'ın kanında alkol veya uyuşturucu madde olmadığı belirlenince savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapatıldı.


Dilek YAMAN
Etiketler:
  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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