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Türkiye sıcaklığı

Türkiye sıcaklığı
Konya'da işadamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sanayi odaları tarafından bölgedeki köylülere yardım için kampanya başlatıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () koordinesinde 80 ton gıda malzemesi, 25 ton un, 2 bin 539 çift ayakkabı, 215 mont, 2 bin çift çorap, 150 sünger yatak, dün ve Kilis Çobanbeyli'deki AFAD Lojistik depolarına TIR'larla gönderildi. Buraya giden yardımlar daha sonra bölgedeki mültecilere dağıtıldı.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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