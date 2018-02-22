Sıra insansız tankta
Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinde yeni hedefin “İnsansız tank” olduğunu açıkladı. “Kötü komşu ev sahibi yapar. En sonunda bizi silahsız ve silahlı İHA sahibi yaptılar. Şu anda Afrin’deki zırhlı taşıyıcıların neredeyse tamamı bizim ve yerli. İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım bunu da yapacağız” ifadesini kullandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 11'inci Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Savunma sanayi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Yerli silah üretimiyle ilgili bilgiler verdi. Şunları söyledi:
'TOPLARIMIZ GEREĞİNİ YAPTI'
"Kötü komşu ev sahibi yapar. En sonunda bizi silahsız ve silahlı İHA sahibi yaptılar. Şu anda Afrin'deki zırhlı taşıyıcıların neredeyse tamamı bizim ve yerli. Kendimiz üretiyor olmasaydık, bir tane İHA'mız düşse düşünürdük ama şimdi ulan düşürürseniz düşürün be. Düşürürseniz düşürün ikincisi de var, üçüncüsü de var, gelin. Bunu daha ileriye taşıyacağız. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım, bunu da yapacağız. Birçok silahlarımızı üretir haldeyiz." Zeytin Dalı Operasyonu'nu da değerlendiren Erdoğan şöyle devam etti: "Afrin'de eğer biz birilerine muhtaç konumda olsaydık şu anda geldiğimiz konum böyle olmayacaktı. Ama hamdolsun kendi göbeğimizi kestik, yola çıktık. Tabii kendi silahı, kendi zırhlı taşıyıcısı, tankı olunca askerin de ne oluyor, cesareti artıyor. İşte dün güneyden öyle bir çıkış yapmak istediler. Toplarımız, SİHA'mız gereğini yaptı. Geri döndüler."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , İHA , TBMM , AK Parti
- 22 Şubat 2018, Perşembe
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