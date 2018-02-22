;
Yol Durumu
  1. Emin Adımlarla Afrin’e
  2. Ünlü oyuncu kaza yaptı

Sahnelerden şoförlüğe

Sahnelerden şoförlüğe
Komedi Dans Üçlüsü'nde yer alan Murat Akkaya, taksicilik yapmaya başladı. Akkaya'nın dans macerası 1986 yılında başladı. ODTÜ'deki öğrenciliği sırasında dansa gönlünü kaptırdı. Erol Köse ve Hakan Rullas ile Komedi Dans Üçlüsü adlı grupta yer aldı. Dönemin ünlü şarkılarını kendilerine özgü dans ve koreografiyle birleştiren grup, sahne şovlarıyla kısa sürede tanındı. ise 1998 yılında ailesinin yaşadığı 'e dönme kararı aldı. Şimdilerde ise taksicilik yaptığını belirten Akkaya, "Kimse mesleğimi yadırgamıyor. Müşterilerim de benden memnun, arada bir de bahşiş bırakıyorlar" dedi.


Etiketler: , ,
  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar