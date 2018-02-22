Sahnelerden şoförlüğe

Komedi Dans Üçlüsü'nde yer alan Murat Akkaya, taksicilik yapmaya başladı. Akkaya'nın dans macerası 1986 yılında başladı. ODTÜ'deki öğrenciliği sırasında dansa gönlünü kaptırdı. Erol Köse ve HakanRullas ile KomediDans Üçlüsü adlıgrupta yer aldı. Dönemin ünlü şarkılarını kendilerine özgü dans ve koreografiyle birleştiren grup, sahne şovlarıyla kısa sürede tanındı. Murat Akkaya ise 1998 yılında ailesinin yaşadığı İzmir'e dönme kararı aldı. Şimdilerde ise taksicilik yaptığını belirten Akkaya, "Kimse mesleğimi yadırgamıyor. Müşterilerim de benden memnun, arada bir de bahşiş bırakıyorlar" dedi.
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