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Yol Durumu
  1. Karanlıkta kaybettiğini...
  2. 'Serbes't değil!

'Of'las!

Oflas!
'da, çok nadir görülen bir tür cilt ine yakalanan Sibel Oflas (43), yüzündeki yaralar nedeniyle sorulara maruz kalmaktan bıktığı için sadece hastaneye giderken dışarı çıkıyor. Oflas, "Otobüse biniyorum. Arkadan gelip, merakını gidermek için beni dürtüp, 'Yüzünüze kezzap mı attılar?' diye soruyorlar. Soru sormasınlar, diye kimseyle göz teması kurmamaya çalışıyorum" dedi. Oflas'ın hastalığı, 8 yaşında siğillerin çıkmasıyla başladı. 30 yaşında yaralar çıktı. Hastalığının kanser olduğunu öğrenince, dünyası yıkıldı. Oflas, başka şehre ya da ülkeye tedavi için gitmesi durumunda desteğe ihtiyacı olabileceğini söyledi. Doktorlar, bu hastalığa yakalananların, "Güneşten, şeytan görmüş gibi kaçmaları gerektiğini" hatırlattı.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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DOGAN DOGAN

Sn kardeşim allahtan sana şifa diliyorum dualarım seninle senin için dua ediyorum RAPPİM NELERE KADİR EYÜP ALEYHİSELAMI UNUTMA ALLAHIM SENİ ÇENETİYLE ŞEREFLENDİRSİN GÖZ YAŞLARIN SENİN ŞİFANIN MÜJDECİSİ OLSUN İNAN BİZLER SENİ SEVİYORUZ D.B.OF.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:58
taka41 taka41

bu kadina...bir sekilde Saglik Bakanligi elini uzatmali en azindan agrilari hafifletilmeli...illaki bir caresi vardir...kocakari ilaclari deinlen yöntemleri denesinler hic belli olmaz ilk isi Antalyadan tasinmali...günes az Alan yerde yasamali..bol yagmus az günes---- karadeniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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