Kimyasal hadıma halk desteği
Çocuklara tacizde bulunanlar için yasalaşacak olan kimyasal hadıma büyük destek var. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede uygulanan yöntem, sosyal medyada trend topic oldu
ASYA'DA DA KABUL GÖRDÜ
Yasa, 15 yasın altındaki çocuklara ya da aile üyelerine cinsel saldırıda bulunanların hapis cezalarını tamamlamalarının ardından ilaçla cinsel isteklerinin yok edilmesini öngörüyor. Bu kisilere 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası da veriliyor. Rusya'da da 2012'de kabul edilen yasa uyarınca 14 yasın altındaki çocuklara karsı cinsel suç isleyenler zorunlu olarak kimyasal hadıma tabi tutulabiliyorlar. Güney Kore ise, Asya ülkeleri arasında kimyasal hadımı kabul eden ilk ülke oldu. 2011 yılında çıkarılan yasayla, 16 yas altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan 19 yas üzeri yetiskinlere kimyasal hadım uygulanabiliyor. Konuyla ilgili sosyal medya yorumları söyle:
HEPSİ BEDEL ÖDEYECEK
Onların idam edilmesi gerekiyor. Ancak kimyasal hadım önemli bir adım.
Bu uygulamanın en kısa sürede hayata geçirilmesi şart.
Sapıkların teröristlerden farkı ne? Hemen kimyasal hadım uygulanmalı.
Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Kimyasal hadımı destekliyorum.
Türkiye, bu sorunu çözebilecek adımları atabilecek kadar büyük bir ülkedir.
Sapıkları tamamen yok etmek zor. Ancak bu caydırıcı olacaktır.
Türkiye'de sapıklara gereken yapılacak. Bu olayların kökü kazanacak.
Çocuklarımızı korumalıyız.
Etiketler: Sosyal medya , Türkiye , kimyasal hadım
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
- Her gün taciz-tecavüz yazan Ayşe Arman bunu da yazsana!
- Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti
- Türkiye'nin dört bir yanından JÖH ve PÖH timleri Afrin'e uğurlanıyor
kalan karakter 1000
allah bu sapıkların belasını versin. hükümet devleti yönetenler halk toplum hadım edilmesi gerekiyor derse hükümet bunu yapmak zorunda
KİMYASAL HATIMA AÇIKTAN KARŞIYIM İDAM İSTİYORUZ SEN GİT BİR BEBEGE TECAVÜZ ET DEVLET SENİ HABİS HANEDE BESLESİN YEDİRSİN İÇİRSİN BU MİLLETİN EVLATLARIN GELECEKLERİNİ KARARTANLAR CAY GAZOZ KANUNLARI İLE MİLLETİN AHI YAKANIZDA DIR
Ne hadimi...idam diyoruz idam !!! Pekala hadim ettiniz ya sonrasi...adam ruh hastasi pisikopat..yarin öbür gün daha neler yapacagini kestiremezsiniz...kaldiki adamin hayatta olmasi hem magdur olan cocugu hemde aile fertlerini hayatlari boyunca sürekli bunaltacak..rahatsiz edecektir.!!! Lütfen ..yetkililerden ricamiz bu tür alcaklarin idam edilmesidir...!!!
hadım değil idam istiyoruz.
Uyuşturucu yetiştiren sevk eden satanlara kadın çocuk tecavüzcü sapıklara ve katledenlere silah kaçakçılarına satanlara terör örgütü kuran sevkeden fiilen faaliyette bulunanlara karşı en ağır CEZA OLARAK KİMYASAL HADIM İLE BİRLİKTE GÖZLERİ KÖR AYAKLARI KIRILARAK YA DA KESİLEREK HAPİSLERDE BAKILMAK YERİNE TOPLUMUN İÇERİSİNE muhtaç konumda bırakılmalı
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.