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a halk desteği

Çocuklara tacizde bulunanlar için yasalaşacak olan a büyük destek var. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede uygulanan yöntem, da trend topic oldu

Kimyasal hadıma halk desteği
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda için adımların atıldıgını söyledi. da büyük destek bulan bu açıklama, kimyasal hadımın hangi ülkelerde uygulandıgının sorgulanmasına neden oldu. Kimyasal hadım ya da kimyasal kastrasyon birçok ülkede basvurulan bir cezalandırma yöntemi. ABD'de 7 eyalette cinsel suçlar için kimyasal hadım uygulaması var. California, 1996 yıllında cezaevinden salıverilen bazı cinsel saldırı suçluları için kimyasal ya da fiziksel hadımı kabul eden ilk eyalet oldu. 2010'da uygulamayı hayata geçiren Polonya, Avrupa'da bazı cinsel suçlar için kimyasal hadımı zorunlu kılan ilk ülke oldu.

ASYA'DA DA KABUL GÖRDÜ
Yasa, 15 yasın altındaki çocuklara ya da aile üyelerine cinsel saldırıda bulunanların hapis cezalarını tamamlamalarının ardından ilaçla cinsel isteklerinin yok edilmesini öngörüyor. Bu kisilere 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası da veriliyor. Rusya'da da 2012'de kabul edilen yasa uyarınca 14 yasın altındaki çocuklara karsı cinsel suç isleyenler zorunlu olarak kimyasal hadıma tabi tutulabiliyorlar. Güney Kore ise, Asya ülkeleri arasında kimyasal hadımı kabul eden ilk ülke oldu. 2011 yılında çıkarılan yasayla, 16 yas altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan 19 yas üzeri yetiskinlere kimyasal hadım uygulanabiliyor. Konuyla ilgili sosyal medya yorumları söyle:

HEPSİ BEDEL ÖDEYECEK
Onların idam edilmesi gerekiyor. Ancak kimyasal hadım önemli bir adım.
Bu uygulamanın en kısa sürede hayata geçirilmesi şart.
Sapıkların teröristlerden farkı ne? Hemen kimyasal hadım uygulanmalı.
Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Kimyasal hadımı destekliyorum.
, bu sorunu çözebilecek adımları atabilecek kadar büyük bir ülkedir.
Sapıkları tamamen yok etmek zor. Ancak bu caydırıcı olacaktır.
Türkiye'de sapıklara gereken yapılacak. Bu olayların kökü kazanacak.
Çocuklarımızı korumalıyız.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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mehmet şahin mehmet şahin

allah bu sapıkların belasını versin. hükümet devleti yönetenler halk toplum hadım edilmesi gerekiyor derse hükümet bunu yapmak zorunda

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 14:50
DOGAN DOGAN

KİMYASAL HATIMA AÇIKTAN KARŞIYIM İDAM İSTİYORUZ SEN GİT BİR BEBEGE TECAVÜZ ET DEVLET SENİ HABİS HANEDE BESLESİN YEDİRSİN İÇİRSİN BU MİLLETİN EVLATLARIN GELECEKLERİNİ KARARTANLAR CAY GAZOZ KANUNLARI İLE MİLLETİN AHI YAKANIZDA DIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 13:42
OSMANLI OSMANLI

Ne hadimi...idam diyoruz idam !!! Pekala hadim ettiniz ya sonrasi...adam ruh hastasi pisikopat..yarin öbür gün daha neler yapacagini kestiremezsiniz...kaldiki adamin hayatta olmasi hem magdur olan cocugu hemde aile fertlerini hayatlari boyunca sürekli bunaltacak..rahatsiz edecektir.!!! Lütfen ..yetkililerden ricamiz bu tür alcaklarin idam edilmesidir...!!!

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:49
fırat23 fırat23

hadım değil idam istiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:31
geleceğe emanete ihanet etmemek adına geleceğe emanete ihanet etmemek adına

Uyuşturucu yetiştiren sevk eden satanlara kadın çocuk tecavüzcü sapıklara ve katledenlere silah kaçakçılarına satanlara terör örgütü kuran sevkeden fiilen faaliyette bulunanlara karşı en ağır CEZA OLARAK KİMYASAL HADIM İLE BİRLİKTE GÖZLERİ KÖR AYAKLARI KIRILARAK YA DA KESİLEREK HAPİSLERDE BAKILMAK YERİNE TOPLUMUN İÇERİSİNE muhtaç konumda bırakılmalı

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 08:57
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