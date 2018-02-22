İşte en baba teselli

Türkiye dün acı haberle sarsıldı. Eli kanlı terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki Kanireş bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerimize saldırdı. Çıkan çatışmada Sözleşmeli Erler Eren Çelik (28) ve Cumali Gür (26) şehit oldu. Şehitlerden Eren Çelik'in 6 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Acı haberi memleketi Adana'da alan 6 aylık eşi Meltem Çelik gözyaşına boğuldu. 5 Yıllık sözleşmeli er olan Cumali Gür ise bekardı ve 2'si kız, 2'si de erkek 4 kardeşi vardı. Acı haberi de Antalya Manavgat'taki ailesine tez ulaştı. 2015'te Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Sözleşmeli Er Uğur Yıldız'ın babası Sadık Yıldız da şehit evine giderek, acılı baba Nazim Gür'ü teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacağı belirtildi.
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