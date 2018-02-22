Dayak yurdu!

Yurtta kalan 3 öğrenci, liseye yeni başlayan arkadaşlarını darp edip, falakaya yatırdı. Saldırganlar skandal anları kameraya aldı. Dehşet ise mağdurun yüzü morarmış halde okula gitmesiyle ortaya çıktı...
Çorum'da öğrenci yurdunda skandal patlak verdi. Bu yıl liseye başlayan 14 yaşındaki G.E.K., Alaca İlçesi'nde yaşadıkları için il merkezindeki bir okulun yurduna yerleştirildi. 18 Şubat akşamı ailesi tarafından yurda bırakılan G.E.K., başına geleceklerden habersiz yurttaki odasına geçti. Yurtta kalan 3 öğrenci ise G.E.K.'yi darp etti. Ancak kabus bitmedi. Küçük çocuğu falakayayatıran arkadaşları, kemer vesopalarla şiddet uygulamayadevam etti. Ayağına vurulan sopanın kopan parçası gözüne giren G.E.K., çarpmanın etkisiyle yere serildi. Küçük çocuk yerde acı içinde kıvranırken, arkadaşları yaşananları saniye saniye kameraya çekti. Olayı kimseye söylememesi için G.E.K.'yi tehdit eden öğrenciler, çektikleri videoyu da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Geceyi acı içinde kıvranarak geçiren G.E.K., sabah olduğunda gözü morarmış bir şekilde okula gitti.
Oğlu yurt odasında dövülen anne Küççük, yurt görevlilerine de tepki gösterdi. Küççük, "Saldırganlar sabaha kadar oğluma işkence yapmış. Bunu hiçbir yetkili fark etmedi mi?" dedi.
SORUŞTURMA AÇILDI Liseli genç, ne olduğunu soran öğretmenlerine de "Kapıçarptı" dedi. Buna inanmayan öğretmenler durumu çocuğun ailesine haber verdi. Darp mağduru genç, okula gelen annesi Yıldız Küççük'e, 3 arkadaşının kendisini dövdüğünü söyledi. Yaşananların ardından oğlunu yurttan alan ve saldırganlardan şikayetçi olan anne, "Yurtgörevlileri, olayı nasıl görmez?Şu an çocuğumun bir gözükapalı. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Yurt yöneticileri ise konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi.
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