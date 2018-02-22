Cani evlat

İstanbul Beyoğlu'da müteahhit Cafer Çelik (63), daire almak isteyen bir müşteriyle buluşmak için dün sabah evden çıktı. Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Müteahhitin küçük oğlu Ramazan Çelik, babasının gittiği dairenin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı. Ramazan Çelik, komşularının yardımıyla daireye girdiğinde babasının cesediyle karşılaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Çelik'ten önce daireye müteahhidin büyük oğlu Kadir Çelik'in(40) girdiğini, Cafer Çelik ile daireyi görmek için buluşan kişinin de Kadir Çelik'in arkadaşı Sinan C. olduğunu saptadı. 2 şüpheli gözaltına alındı. Kadir Çelik'in, babasını daire bakmak için arkadaşı C.'ye arattığı ve daireye gelen babasını da başına çekiçle vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Kadir Çelik, babasının kendisine saldırdığını ve korunma amacıyla babasının başına bir kez vurduğunu iddia etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.