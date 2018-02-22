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Ay-yıldız şifası

Ay-yıldız şifası
, 'de terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürürken diğer yandan da örgütün işgalinden kurtardığı köylerdeki mazlumlara yardım eli uzattı. Afrin kırsalında terörden arındırılan Deyr Ballut Köyü'ndeki ailelere de Türk ı Genel Başkan Dr. Kerem Kınık eşliğinde insani yardım ulaştırıldı.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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