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Yüz akımız

Yüz akımız
Eskişehir'de doğuştan iki kolu olmayan ilköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Baran Doruk Şimşek (9), şampiyon yüzücüleri kıskandırdı. İki yıl sonra yüzücü lisansı alacak olan Şimşek'in uluslararası müsabakalara katılabileceği belirtildi. Yüzme hocası Mehmet Bayrak, "Çok başarılı bir yüzücü. Kendi alanında ülkemize madalyalar kazandıracağına inanıyorum" dedi. Anne Duygu Şimşek, "İleride çok iyi bir yüzücü olacağına ümdim tam" diye konuştu.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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