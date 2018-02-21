;
Yol Durumu
  1. Çakı gibi asker
  2. 'Top'lu cevap

Yüreğine sağlık

Yüreğine sağlık
Aydın 'dan Kilis'e giderek gönüllü olarak çalışan Zeynep hemşire, sınır ötesinden getirilen yaralı ve hastaların hayata tutunması için mesai harcadı. Zeynep Gökoğlu (21), "İşimiz sağlık, amacımız hayat kurtarmak. Bizim için dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yok. Bize gelen herkese bakmakla yükümlüyüz" ifadesini kullandı
Etiketler:
  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar