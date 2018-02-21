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Yatacak yeri yok

Yatacak yeri yok
Avrupa'dan lejyoner kılığında 'ye giden ajanlar, kanlı terör örgütü 'ye katıldı. Onlar arasında Hollandalı Sjoerd Heeger (45) de vardı. Heger, askerlerimize bombalı araçla saldırmaya çalıştı. Bordo Bereli keskin nişancı askerimiz tarafından alnından vurularak haklandı. İşte terör yuvasında öldürülen Batılı haine ailesi de sahip çıkmadı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ailesinin teröristin cesedini istemediğini açıkladı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

leşini dışarıda bırakın hayvanlar yesin, bari toprağı kirletmesinler pislikler.

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cevapla 21.02.2018 07:50
orkun orkun

O vuranın ellerinden hürmetle öperim.Elleri nur olsun.Bu kahpe döllerinin suriyeden ,suriyeliden,pkk köpeklerinden işleri yok,davaları İSLAM düşmanlığı.Leşleri niyazi oldu.geberin kafir sürüleri,Cehennem sizleri hasretle bekliyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 03:37
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