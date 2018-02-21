Yatacak yeri yok

Avrupa'dan lejyoner kılığında Suriye'ye giden ajanlar, kanlı terör örgütü YPG'ye katıldı. Onlar arasında Hollandalı Sjoerd Heeger (45) de vardı. Heger, askerlerimize bombalı araçla saldırmaya çalıştı. Bordo Bereli keskin nişancı askerimiz tarafından alnından vurularak haklandı. İşte terör yuvasında öldürülen Batılı haine ailesi de sahip çıkmadı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ailesinin teröristin cesedini istemediğini açıkladı.
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leşini dışarıda bırakın hayvanlar yesin, bari toprağı kirletmesinler pislikler.
O vuranın ellerinden hürmetle öperim.Elleri nur olsun.Bu kahpe döllerinin suriyeden ,suriyeliden,pkk köpeklerinden işleri yok,davaları İSLAM düşmanlığı.Leşleri niyazi oldu.geberin kafir sürüleri,Cehennem sizleri hasretle bekliyor.
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