Tokat Afrin’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın hızlanacağını ve Afrin şehir merkezinin kuşatılacağını söyledi. Şöyle devam etti: “Osmanlı tokadını merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin’e gelsinler...”
YAVAŞ İLERLİYOR GİBİ GÖRÜLEBİLİR: Şu ana kadar bin 715 terörist etkisiz hale getirildi. Hem güvenlik güçlerinin hayatını riske atmamak hem sivillere yönelik hassasiyetle hareket edildiği için yavaş ilerliyor gibi görünebilir. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin kent merkezinin kuşatmasına geçilecektir.
KIRMIZI ÇİZGİMİZ: Türkiye'yi, güneyinde oluşturulacak terör koridoruyla çevrelemeye ve esir almaya kalkanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgilerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.
OSMANLI TOKADI: Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bunu soranlar, Osmanlı tarihiyle ilgili kitapları okusunlar. Dedelerinden veya onların babalarından, Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar. Daha da merak ediyorlarsa, buyursunlar Afrin'e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler.
KAMIŞLI'YA KADAR: Baktık ki tehditler artıyor ve sınırlarımızı aşıp, topraklarımızın içinde bize zarar veriyor. Afrin'de, İdlib'de, Münbiç'te de aynısı olacaktır. Tel Abyad'dan Kamışlı'ya kadar her yerde aynısı olacaktır.
FETÖ'YÜ SÖKÜP ATACAĞIZ
Erdoğan, Külliye'de ağırladığı Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı, "FETÖ terör örgütünü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız" dedi.
ADI CUMHUR İTTİFAKI
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP ile ittifak görüşmelerinin sona erdiğini, bugün-yarın açıklama yapılacağını belirtti. "Detaylar hakkında üçlü grup arkadaşlarımız kamuoyunu bilgilendirecekler. İttifakın adına 'Cumhur ittifakı' diyebilirsiniz" dedi.
Erdoğan, grup toplantısına gelen Sümeyye adlı bu kız çocuğu ile yakından ilgilendi. Daha sonra da askeri kamuflaj giyinen çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
- Kuzeyin ardından batı da birleşti!
- PÖH'ler Afrin'e dualarla uğurlandı
- İttifak düzenlemesi bugün Meclis'e sunulacak
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bu kendini bilmez ,acıma nedir bilmez ABD ve yandaşları aslında OSMANLI TOKADINI ÇOKTAN HAK ETTİLER ,yedikleri zaman haaaa bu HAKKIN TOKADIYMIŞ DİYECEKLER,
osmanlı tokadı nedir diyenler gerçekte HDP ve CHP liler.
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