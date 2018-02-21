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Terör konvoyu püskürtüldü

Esad’a bağlı teröristler, ’e girmek istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, derslerini verdi

Terör konvoyu püskürtüldü
Suriye rejim ordusunun 'e gireceğine dair haberlerin arkasından farklı niyetler çıktı. Esad'ın topladığı teröristlerle Afrin'e girecekmiş gibi haberlerle algı operasyonu yaptığı ve denkleme girmeye çalıştığı belirtiliyor. Teröristlerden oluşan sözde rejim konvoyu Afrin'e giriş güzergahı bombalanınca geri döndü. Güzergaha birkaç bomba bırakılınca geri kaçan unsurların ciddi olamadığını vurgulayan Ankara, "Ciddi olsalar gündüz vakti giriş yapmazlar. F-16 ile SİHA'ların gücünü biliyorlar. Amaç propaganda yapmak" değerlendirmesinde bulundu.

O DOSYA KAPANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şii milis güçlerin 10 kadar pikapla dün Afrin'e doğru hareketlerinin tespit edildiğini, top atışları sonucu dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, "O dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler" dedi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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