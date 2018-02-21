Terör konvoyu püskürtüldü

Suriye rejim ordusunun Afrin'e gireceğine dair haberlerin arkasından farklı niyetler çıktı. Esad'ın topladığı teröristlerle Afrin'e girecekmiş gibi haberlerle algı operasyonu yaptığı ve denkleme girmeye çalıştığı belirtiliyor. Teröristlerden oluşan sözde rejim konvoyu Afrin'e giriş güzergahı bombalanınca geri döndü. Güzergaha birkaç bomba bırakılınca geri kaçan unsurların ciddi olamadığını vurgulayan Ankara, "Ciddi olsalar gündüz vakti giriş yapmazlar. F-16ile SİHA'ların gücünübiliyorlar. Amaç propagandayapmak" değerlendirmesinde bulundu.
O DOSYA KAPANDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şii milis güçlerin 10 kadarpikapla dün Afrin'e doğru hareketlerinin tespit edildiğini, top atışları sonucu dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, "O dosya da o şekildeşimdilik kapanmışvaziyette.Bunlara tabifırsat vermemizmümkün değil.Bunun bedelinide çok ağıröderler" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.