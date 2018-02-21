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Saide ve çetesi yakalandı

Saide ve çetesi yakalandı
İstanbul'da emniyet güçleri, Sarıyer'in Çayırbaşı Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Uyuşturucu için 'arkadaş', bonzai için ise 'Murat Boz CD'si' tabirini kullanan kadın lider Saide D. ve adamları yakalandı. Kendisini kuaför gibi gösterip kirli parayla sigorta pirimi ödeyen Saide D. ve çetesinin karıştığı düşünülen 4 cinayetin dosyası raftan indirildi.


Zafer HALATÇI-Soner KOÇER
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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