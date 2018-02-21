Poyraz esti

Antalya'da doğumundan itibaren günde 12 saat ışık tedavisi görmek zorunda olan minik Poyraz'ın iyileşmesi için tek yolun karaciğer nakli olduğu açıklandı. Baba Servet Ergün'ün çağrısıyla onlarca kişi donör olabilmek için başvuru yaptı. Ancak uyumlu donör bulunamayınca baba Servet Ergün karaciğerindeki yağlanmayı 4 ayda 20 kilogram zayıflayarak bitirdi. Türkiye'nin konuştuğu minik Poyraz, 1 yaşına geldiğinde babadan alınan parça ile hayata bağlandı. Aradan iki yıl geçti. Sağlığına kavuşan 3.5 yaşındaki Poyraz, ağaçlara çıktı, parklarda koştu eğlendi. Baba Ergün "Poyraz, mavi ışıkta kalmasaydı, bir müddet sonra hayatını kaybedebilirdi. Kabus gibi günler geçirdik. Karaciğer naklinden sonra sağlığına kavuşunca güneş bize yeniden doğdu" dedi.