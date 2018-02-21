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Özel harekat

Özel harekat
Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndan 70 kişilik jandarma özel harekat personeli dün kurbanlar, dualar ve sevgi gösterileriyle Afrin'e uğurlandı. Ellerinde Türk Bayrakları ile askerleri uğurlayan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlardan Nizamettin Fidancı "Evlerimizde rahat uyuyorsak, bunu askerlerimize borçluyuz. Askerlerimizin, teröristlerin kökünü kazıyacaklarına inanıyorum" diyerek duygularını anlattı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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