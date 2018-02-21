Ölüm hızlı geldi!

Hız sınırlarını aşan genç sürücü büfeye uçtu. Korkunç kaza önceki gün Karaman'da yaşandı. Burak Yıldız (19) hafif ticari aracı ile hız yaptı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırımdaki AliRıza Kuku'ya (42), daha sonra da büfe önünde bekleyen üniversite öğrencisi Meltem Azman'a (20) çarptı. Kuku, bahçeye uçan aracın altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hafif yaralanan Yılmaz ile Azman tedavi altına alındı. Kaza anı büfenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Büfeye öğrencilerin sıklıkla gittiği öğrenildi. İşyerinde az sayıda öğrencinin bulunması bir faciayı önledi. Olayla ilgilisoruşturma başlatıldı.
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