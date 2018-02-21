Karısı kapıyı açtı sevgilisi tetiğe bastı

Korkunç cinayet 2 gün önce İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre 5 çocuk babası Enver Kosova, birkaç yıl önce kasten yaralama, tehdit ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı. Zorlu günlerinde arkadaşı F.D. (43) kendisine destek çıktı. Ziyaretlerine gelip, para yardımı yaptı. Ancak Enver Kosova, cezaevinden çıktıktan sonra F.D.'nin eşi N.K. (25) ile ilişkisi olduğundan şüphelenmeye başladı. Kuşkularını eşiyle de paylaştı. Kavga eden ikili boşanmak için düğmeye bastı. N.K., 5 yaşındaki çocuklarını alarak Yalova'da yaşamaya başladı. Enver Kosova ise N.K. ve F.D.'yi telefonla arayarak tehdit etmeye başladı. N.K. ve F.D. ise önceki gece Kosova'nın evini bastı. F.D.yanında getirdiği tüfeğin tetiğine bastı. Kosova'ya kurşun yağdırdı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan ikili ise yakalanıp tutuklandı.
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