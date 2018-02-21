Kanlı canlı vahşet!

Aşık olduğu kızı vermedikleri için husumet beslediği ailenin evini iki tüfekle basan cani katliam yaptı. Kan donduran olay Balıkesir'de yaşandı. Ali Saral (26), aşık olduğu, Gülşen Çetinkaya'yı (27) istetti. Ancak ailesi genç kızı vermedi. Bu durumu gururuna yediremeyen Saral, önceki gece 2 tüfekle Çetinkaya ailesinin evini bastı. Ardı ardına tetiğe bastı. Saçmalara hedef olan kızın annesi Melike (38) ile kardeşleri Ebru (16) ve TuncayÇetinkaya (17) ölürken, GülşenÇetinkaya ve diğer kardeşi YasinÇetinkaya (2) ile Bayram Eren ve oğlu Murat Eren ise yaralandı.
KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİ Saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden, canlı yayın yapan Ali Saral, "Bu saatten sonra HüseyinBeşeler Köyü'ndeyim,son hali" dedi. Saral, son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadeleri paylaştı. Cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Katliamdan sonra kaçan katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı sırasında kahvehanede olan ve eşi ile iki çocuğunu kaybeden, diğer iki çocuğu da yaralanan Hasan Çetinkaya, "Eve geldiğimde eşim, oğlum, iki kızım, ve küçük oğlum saldırıya uğramış yerde yatıyordu" dedi. Bir mahalle sakini de silah sesleri üzerine koştuğunu ve saldırganı elindeki tüfekle kapıya ve pencereye vurarak kırdığını gördüğünü söyledi.
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