;
Yol Durumu
  1. Tokat Afrin’de
  2. Terör konvoyu püskürtüldü

Gizemli notu hapiste yuttu

Gizemli notu hapiste yuttu
FETÖ'cü polis ile , Selam Tevhid Kumpası Davası'nda tutuklandı. 16 Şubat'ta Köse, avukatı aracılığı ile Ataç'a not yolladı. Görevlilerin notu fark etmesi üzerine Ataç, notu yutmaya çalıştı. Notta şifreli mesajların olabileceği vurgulandı.


Nazif Karaman
Etiketler: , ,
  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar