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Çakı gibi asker

Çakı gibi asker
'ta yaşayan 78 yaşındaki , Mehmetçik'e destek vermek için askeri kamuflajını giyindi. 56 yıl sonra yeniden askerlik şubesine gitti. Zekeriya Demirci, "Devletime ve milletime sahip çıkacağım. Afrin Harekatı'na katılmak istiyorum. Ben tam teçhisatlı olarak beklemekteyim" dedi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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