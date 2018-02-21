Çakı gibi asker

; 18 / 10 14 / 9 9 / 3 5 / -4 13 / 3 13 / 6 12 / 4 18 / 10 -1 / -11 12 / 6 16 / 9 14 / 5 14 / 4 14 / 2 10 / 1 13 / 4 10 / 4 6 / -2 10 / 3 10 / 4 14 / 6 10 / 6 12 / 3 12 / 2 14 / 7 13 / 1 12 / 6 9 / 4 14 / 1 12 / 0 2 / -4 12 / 4 10 / 6 12 / 6 11 / 2 7 / 0 16 / 8 12 / 3 9 / 3 11 / 6 15 / 8 12 / 6 14 / 3 12 / 3 4 / -9 11 / 4 12 / 0 11 / 3 9 / 4 12 / 2 12 / 9 13 / 7 12 / 5 12 / 2 12 / 4 14 / 7 11 / 5 18 / 12 12 / 6 9 / 1 10 / 3 12 / 0 10 / 5 18 / 9 12 / 7 14 / 6 10 / 5 13 / 6 10 / 4 10 / 2 13 / 7 10 / 4 10 / 5 12 / 4 12 / 7 11 / 2 13 / 4 5 / -5 14 / 7 10 / 2 10 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Zonguldak'ta yaşayan 78 yaşındaki Zekeriya Demirci, Mehmetçik'e destek vermek için askeri kamuflajını giyindi. 56 yıl sonra yeniden askerlik şubesine gitti. Zekeriya Demirci, "Devletime ve milletime sahip çıkacağım. Afrin Harekatı'na katılmak istiyorum. Ben tam teçhisatlı olarak beklemekteyim" dedi.
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