Bir gece ansızın geldik

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG/PYD-DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ilerleyişini sürdüren Mehmetçik yine destan yazdı. Kahraman Türk askeri, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Hayyam, Zeytune, Dayr Sawwan, Cemiliye, Severani, Çarkanlı, Surain ve Ukanlı köylerini, Şeran beldesine bağlı Zeytinak ve Arpaviran köylerini, Cinderes bölgesinin güneybatısında Mervane, Haykajah, Kila ve Racu'nun güneyindeki Hamrulak köylerini temizlemeyi başardı. Kuzey hattındaki son köylerin düşmesiyle birlikte doğu ve kuzey hattının birleşmesi sağlandı. Azez'deki Burseya Dağı'ndan başlayıp, oradan kuzeydeki Bülbül Kasabası ve Şengal Köyü'ne kadar uzanan 45 kilometrelik kesintisiz bir hattın kontrolü sağlandı. İki cephenin birleşmesinin ardından beraber hareket edecek gruplar, Afrin yürüyüşünü hızlandırdı.



GÖZLER CELEME'DE

Önceki gün Batı cephesinde Hopkan Köyü'nün teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Racu çevresinde askeri hakimiyet büyük bir oranda sağlandı. TSK öncülüğündeki ÖSO mensuplarının Batı cephesinin kalbi olarak adlandırılan Racu Kasabası'na girmesinin artık an meselesi olduğu açıklandı. Celeme Köyü'nün de alınmasıyla birlikte Cinderes'te bulunan teröristlerin büyük bir kuşatmanın ortasında kalacağı vurgulandı.





Uğur YILDIRIM