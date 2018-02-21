Bir gece ansızın geldik

Mehmetçik yine tarihe geçti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir gecede 16 köyü teröristlerden temizledi. Böylece Doğu ve Kuzey cepheleri birleşti. Şimdiye kadar ise bin 715 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG/PYD-DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ilerleyişini sürdüren Mehmetçik yine destan yazdı. Kahraman Türk askeri, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Hayyam, Zeytune, Dayr Sawwan, Cemiliye, Severani, Çarkanlı, Surain ve Ukanlı köylerini, Şeran beldesine bağlı Zeytinak ve Arpaviran köylerini, Cinderes bölgesiningüneybatısında Mervane,Haykajah, Kila ve Racu'nungüneyindeki Hamrulak köylerinitemizlemeyi başardı. Kuzey hattındaki son köylerin düşmesiyle birlikte doğu ve kuzey hattının birleşmesi sağlandı. Azez'deki Burseya Dağı'ndan başlayıp, oradan kuzeydeki Bülbül Kasabası ve Şengal Köyü'ne kadar uzanan 45 kilometrelik kesintisiz bir hattın kontrolü sağlandı. İki cephenin birleşmesinin ardından beraber hareket edecek gruplar, Afrin yürüyüşünü hızlandırdı.
GÖZLER CELEME'DE Önceki gün Batı cephesinde Hopkan Köyü'nün teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Racu çevresinde askeri hakimiyet büyük bir oranda sağlandı. TSK öncülüğündeki ÖSOmensuplarının Batı cephesininkalbi olarak adlandırılan RacuKasabası'na girmesinin artık anmeselesi olduğu açıklandı. Celeme Köyü'nün de alınmasıyla birlikte Cinderes'te bulunan teröristlerin büyük bir kuşatmanın ortasında kalacağı vurgulandı.
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