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Aksiyon filmi

’da emniyet güçleri, zehir tacirlerine darbe indirdi. Operasyon aksiyon filmlerini aratmadı

Aksiyon filmi
Polis, şüphelendiği aracı durdurdu. Zehir tacirlerini yakaladı. Olay dün 'da yaşandı. Emniyet güçleri, şüpheli aracı durdu. İçerisindeki 5 kişiyi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Yapılan aramada, 5 gram eroin, 5 adet madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan hap, 1 adet enjektör ve 90 TL para ele geçirildi. S.B. (18), M.T. (18), M.Ç. (19), A.N. (33), B.E. (33) karakola götürüldü. S.B, M.T. ve M.Ç. serbest bırakıldı. A.N. ve B.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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