Aksiyon filmi

Polis, şüphelendiği aracı durdurdu. Zehir tacirlerini yakaladı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Emniyet güçleri, şüpheli aracı durdu. İçerisindeki 5 kişiyi yere yatırıp etkisizhale getirdi. Yapılan aramada, 5 gram eroin, 5 adet madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan hap, 1 adet enjektör ve 90 TL para ele geçirildi. S.B. (18), M.T. (18), M.Ç. (19), A.N. (33), B.E. (33) karakola götürüldü. S.B, M.T. ve M.Ç. serbest bırakıldı. A.N. ve B.E.ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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