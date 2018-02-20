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dehşeti!

Üvey anne dehşeti!
Bağcılar'da, Suriyeli Mirfet K. (38) altına kaçırdığı için 6 yaşındaki üvey kızı Şehle Z'ye bıçak ve sigara ile işkence yaptı. Vahşetin ortaya çıkmasının ardından talihsiz yavru "Üvey kardeşlerim ve üvey annem beni sürekli dövüyor. O evde kalmak istemiyorum" dedi. Küçük kız devlet korumasına alınırken tutuklanan üvey anne ve baba suçlamayı kabul etmedi. Vicdansız kadın ile buna göz yuman baba, Şehle'deki yaraların 'kazayla' dökülen çaydan kaynaklandığını iddia etti. Her ikisi de bir süre sonra tahliye edildi. Ama savcı, raporuna göre karı-koca hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.


"ÇAYDANLIK DEVRİLDİ" YALANI
Altına kaçırdığı için üvey kızına sigara ve kızgın bıçakla işkence yapan Suriye'li kadına, 8 yıl hapis cezası istendi.
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