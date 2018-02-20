Tescilli katil

Kocaeli Gölcük'te annesi Esra Cömert ile birlikte yaşayan Ecem, geçen yıl göğüs kanserine yakalandı. Ameliyattan sonra, 5 Ocak tarihinde evden kaçtı. 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulan ve bu nedenle psikolojik tedavi gören anne, bu olayın ardından adeta yıkıldı. Kayalıklardan denize atladı. Canına kıydı. Olayı araştıran polis ise Ecem'i bulmak için gaza bastı. Anne Esra Cömert'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Süleyman Kara şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Kara'nın Ecem Balcı'yı öldürüldüğü ve Gölcük'teki ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Katil dün 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Süleyman Kara, sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.
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