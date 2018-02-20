Suriye hattı

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken dün önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib'te Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. Erdoğan daha sonra İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. İki lider, Afrin'de son gelişmeleri masaya yatırdı.
AFRİKA TURU Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında Afrika turuna çıkacak. Batı Afrika'daki Cezayir, Senegal, Moritanya ve Mali'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla da bir araya geleceği Batı Afrika ziyaretinde, 4 ülke ile çeşitli işbirliği anlaşmalarının imzalanması planlanıyor. Erdoğan'a 100'ü aşkın işadamı da eşlik edecek. DEİK'in organizasyonuyla ziyaret edilen ülkelerde iş forumları da düzenleneceği belirtildi.
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