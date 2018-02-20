Söz ve düğün

Eskişehir'de 25 yıl önce iş yerinde tanışan Çetin ve Dilek Gökmen (46) çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün töreni gerçekleştiremedi. Dilek Gökmen,nikahında gelinlik bile giyemedi. Evlendikten sonra askere giden Çetin Gökmen, eşine söz vererek düğün yapacağını söyledi. Geçen 25 yılda Didem (20) veTuğçe (23) adında 2 kız çocuğu olan çift, 25 yıl sonra muratlarına erdi. Çetin Gökmen, 26'ncı evlilik yıldönümünde Türk örf ve adetlerine göre eşine telli duvaklı bir düğün organize etti. Gökmen, küçük kızıyla birlikte kız isteme töreni bile gerçekleştirdi.
Küçük kızı, annesini babasına istedi. Abla Tuğçe de annesini babasına verdi. Kız isteme töreninin ardından çift, düğün için evlilik yıldönemlerini bekledi. Kına gecesinin ardından Gökmen çifti gelinlik ve damatlık giydi. Çocuklarıylabirlikte Muğla'nınBodrum İlçesi'ndedüğün yapanGökmen çiftininsevinci, görülmeyedeğerdi.
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