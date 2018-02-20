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Söz ve düğün

Seneler önce düğün yapamayan , eşine verdiği sözü 25 yıl sonra yerine getirdi. Önce karısını, kızından istedi. Ardından düğün yaparak hayat arkadaşına gelinlik giydirdi

Söz ve düğün
Eskişehir'de 25 yıl önce iş yerinde tanışan Çetin ve Dilek Gökmen (46) çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün töreni gerçekleştiremedi. Dilek Gökmen, nikahında gelinlik bile giyemedi. Evlendikten sonra askere giden , eşine söz vererek düğün yapacağını söyledi. Geçen 25 yılda Didem (20) ve Tuğçe (23) adında 2 kız çocuğu olan çift, 25 yıl sonra muratlarına erdi. Çetin Gökmen, 26'ncı evlilik yıldönümünde Türk örf ve adetlerine göre eşine telli duvaklı bir düğün organize etti. Gökmen, küçük kızıyla birlikte kız isteme töreni bile gerçekleştirdi.


Küçük kızı, annesini babasına istedi. Abla Tuğçe de annesini babasına verdi. Kız isteme töreninin ardından çift, düğün için evlilik yıldönemlerini bekledi. Kına gecesinin ardından Gökmen çifti gelinlik ve damatlık giydi. Çocuklarıyla birlikte Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde düğün yapan Gökmen çiftinin sevinci, görülmeye değerdi.
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