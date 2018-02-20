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Küçük asker

Küçük asker
, yediden yetmişe Afrin'de canını siper eden Mehmetçik'e kucak açtı. Onlar arasında 'da yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Eymen Akan da vardı. Küçük vatansever, babasının elinden tutup, giydiği özel harekat kıyafeti ile askerlik başvurusu yaptı. Bu görüntü herkesi duygulandırdı.
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