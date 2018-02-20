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Korurlarsa durmayız!

Mehmetçik, PKK/YPG’li hainleri darmadağın etti. Panikleyen terör baronları, Esed yanlısı silahlı milisleri Afrin’e gönderdi. Ankara ise “Vururuz” restini çekti

Korurlarsa durmayız!
Türkiye 'nı başlattı. Terör örgütü PKK/ YPG, ağır darbe aldı. Şam rejimini yardıma çağırdı. Bunu fırsat bilen Esed de eli kanlı çeteleri Afrin'e yolladı.

Ankara ise terör yardakçılarını açıkça uyardı: Eğer rejim, PKK'yı temizlemek için girerse problem yok. Korumak için giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz.
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