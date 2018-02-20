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yürekliler

Kangal yürekliler
'ta yetiştirilen ve 'Anadolu Aslanı' olarak bilinen köpeklerinin Afrin'de operasyona destek vereceği belirtildi. Hareket kabiliyeti yüksek olan Kangal köpeklerinin özellikle gece taarruzunda etkili olacağı öğrenildi. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kangallarımızla beraber çok yakında Afrin'e intikal etmeyi düşünüyoruz" dedi.
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