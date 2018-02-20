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Kafayı buldu!

Galata Köprüsü’nden fırlatılan içki şişesi, teknedeki kadın turistin kafasına isabet etti. Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı....

Kafayı buldu!
Boğaz turuna çıkan turist kafasına isabet eden şişeyle yere yığıldı. Görünmez kaza dün Beyoğlu'nda yaşandı. Amatör balıkçıların yoğun olarak bulunduğu Galata Köprüsü'nden dün bir içki şişesi fırlatıldı. Köprüden atılan şişe tur teknesinin güvertesinde denizi seyreden turistin kafasına isabet etti. Başına aldığı darbeyle sersemleyen yolcu, yere yığıldı. Yardımına görevliler koştu. Tekne kıyıya yanaştırıldı. Yaralı kadın turist hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Balık tutan amatör balıkçılar ise şişeyi balık tutanların atmadığını hatta elinde şişe ile denizi seyreden vatandaşlara dahi şişeyi denize atmaması için uyarıda bulunduklarını söyledi.


Mustafa KAYA- Zafer HALATCI Beyza KABASAKAL
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