;
Yol Durumu
  1. Gizli toplantı
  2. Avukatın zor görevi

Göz kapağına 24 ayar altın

Yüz felci geçiren hastanın kapatamadığı göz kapağına kuyumcuda hazırlanan 24 ayar altın yerleştirildi

Göz kapağına 24 ayar altın
Konya'da özel bir şirkette çalışan 28 yaşındaki Oktay Volkan Karadeniz, doğuştan yüzünün sol tarafındaki felç nedeniyle gülemiyor, konuşmakta güçlük çekiyordu. Sol gözünü de etkileyen felç nedeniyle gözünü kapatamayan Karadeniz, uyku, kuruluk ve batma problemleri artınca hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonrasında hastanın yüzündeki asimetri bozukluğunun giderilmesi için bacağından alınan bağ dokusu yüzüne nakledildi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Doktoru Op. Dr. Ahmet Akatekin ameliyatın ardından Karadeniz'in göz kapağının kapanması için de altınlı çözüm uyguladı. Göz kapağına ağırlık vermesi için kuyumcudan alınan 24 ayar altın, hastanede steril hale getirildikten sonra hastanın göz kapağına konuldu. Akatekin, Göz kapağına altın koyulacağını duyduğunda hastanın çok şaşırdığını söyledi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar