Göz kapağına 24 ayar altın

Konya'da özel bir şirkette çalışan 28 yaşındaki Oktay Volkan Karadeniz, doğuştan yüzünün sol tarafındaki felç nedeniyle gülemiyor, konuşmakta güçlük çekiyordu. Sol gözünü de etkileyen felç nedeniyle gözünü kapatamayan Karadeniz, uyku, kuruluk ve batma problemleri artınca hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonrasında hastanın yüzündeki asimetri bozukluğunun giderilmesi için bacağından alınan bağ dokusu yüzüne nakledildi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Doktoru Op. Dr. Ahmet Akatekin ameliyatın ardından Karadeniz'in göz kapağının kapanması için de altınlı çözüm uyguladı. Göz kapağına ağırlık vermesi için kuyumcudan alınan 24 ayar altın, hastanede steril hale getirildikten sonra hastanın göz kapağına konuldu. Akatekin, Göz kapağına altın koyulacağını duyduğunda hastanın çok şaşırdığını söyledi.
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