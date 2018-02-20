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Ciğerimiz yandı!

Ahmet Paray’ın kullandığı araç duvara çarptı. Otomobil patladı. Alevlerin arasında kalan 5 kişi kurtarılamadı. Cenazelerin tespiti için DNA testi yapılacağı açıklandı...

Ciğerimiz yandı!
Tokat'ta önceki gün korkunç bir kaza yaşandı. 58 yaşındaki Ahmet Paray'ın kullandığı araç, Niksar karayolundaki Gökdere mevkiinde istinat duvarına çarptı. Bu sırada otomobil patladı. Araçta bulunan Ahmet Paray, eşi Kadriye Paray (49), sürücünün kuzeni Selma Yalçın Oğuz (53) ve kızı Damla Paray (18) ile Evranur Gür (18) kurtarılamadı. Yanarak can veren 5 kişinin cenazeleri dün DNA testi yapılmak için 'tan Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Damla Paray (18) ile Evranur Gür'ün okullarında ise hüzün vardı. Arkadaşları ve öğretmenleri sıralarının üzerine karanfiller bıraktı.


"GENÇ ÖLÜMÜ DAHA ZOR"
Öğrencilerini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Okul müdürü Abbas Daşkıran, "Maalesef ölüme de birlikte yürüdüler. Allah rahmet eylesin, kalanlara sabır eylesin. Ölüm zor ama genç ölümü maalesef daha da zor" dedi. Evranur ve Damla'nın çok iyi arkadaş olduğunu da belirten Taşkıran, şöyle devam etti: "Fotoğraflarına baktığımızda hep ikisi. Kimse giremedi ikisinin arasına. En son sınıf değişikliği yapıldığında çok ders çalışıp hedeflerine ulaşmalarının gerektiğini söylediler. Son dersimizde yukarıdaki sınıfımızda fotoğraf çektirdik. Damla ve Evranur bana 'Hocam biz sizin sol yanınız' demişlerdi. Maalesef sol yanımız boş kaldı..."
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