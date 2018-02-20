Aşk terörü

Karşılıksız aşk kötü bitti. Sevdiğine kavuşmayan genç adam adeta terör estirdi. Bu duruma dayamayıp intihar etti. Olay dün Adana'da meydana geldi. 25 yaşındaki Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği, lise öğrencisi kızın bulunduğu servis minibüsünü beklemeye başladı. Araca peş peşe 5 elateş açıp, kaçtı. Servisaracının camları kırılırken, öğrencilerise büyük korku yaşadı. Saldırıda yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, son gaz yoluna devam etti. Öğrencileriyara almadan kurtardı. Daha sonra dahastaneye kaldırıldı.
ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ İhbar üzerine olay yerine giden emniyet güçleri, Arık'ın peşine düştü. Şüpheli takip sonucu bir sokakta kıstırıldı. 'Teslim ol' çağrısı yapan polise ateş açan genç, ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direndi. Aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Aykut Arık'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili
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