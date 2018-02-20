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Aşk terörü

’da çılgın genç, platonik aşkı lise öğrencisi kızın bulunduğu minibüsü taradı. Polisle çatıştı. Yakalanacağını anlayınca aynı silahla canına kıydı

Aşk terörü
Karşılıksız aşk kötü bitti. Sevdiğine kavuşmayan genç adam adeta terör estirdi. Bu duruma dayamayıp intihar etti. Olay dün 'da meydana geldi. 25 yaşındaki Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği, lise öğrencisi kızın bulunduğu servis minibüsünü beklemeye başladı. Araca peş peşe 5 el ateş açıp, kaçtı. Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, son gaz yoluna devam etti. Öğrencileri yara almadan kurtardı. Daha sonra da hastaneye kaldırıldı.


ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ
İhbar üzerine olay yerine giden emniyet güçleri, Arık'ın peşine düştü. Şüpheli takip sonucu bir sokakta kıstırıldı. 'Teslim ol' çağrısı yapan polise ateş açan genç, ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direndi. Aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Aykut Arık'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili
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