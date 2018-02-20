Ağır vahşet

Kan donduran olay Sakarya'da yaşandı. Vatandaşlar, önceki gün Sakarya Nehri'nde, bir kısmı suyun üzerine çıkmış erkek cesedi gördü. Jandarmayı aradı. Hemen olay yerine giden ekipler, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde cesedi sudan çıkardı. Cesedin cebinden 42 yaşındakiErcan Demiral'a ait kimlik çıktı. Yapılan incelemede ise Demiral'ın başına tabancayla 3 el ateş edilerek öldürüldükten sonra, zincirle ayağına taş bağlanarak, suyun dibinde çürümesi için nehre atıldığı belirlendi. Ercan Demiral'ın ailesinin de 2 ay önce İstanbul Üsküdar'dan kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Jandarma Demiral'ın ailesiyle irtibata geçerken, ceset kimliğinin DNA testiyle belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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